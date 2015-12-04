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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 09:59 BJT

台湾股市：盘中走低，科技出口股领跌

路透台北12月4日 - 台湾股市周五盘中走低，因美股下跌打压市场人气，鸿海精密 和大立光电 等科技出口股领跌。

0136 GMT，加权股价指数 下跌0.9%至8,378.85点，上日收于8,456.06。

电子类指数 跌0.8%，金融保险类指数 跌0.9%。

鸿海精密下滑0.8%，大立光下挫3%。

中国及其他主要市场的需求低迷，打压台湾的出口导向型经济。根据路透调查，台湾11月出口料连续第10个月下降。 (完)

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