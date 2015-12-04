中国票据市场：转贴利率低位走平，年末临近观望情绪渐浓

路透上海12月4日 - 中国票据市场本周转贴利率走平，国有银行及股份制银行承兑的一年期电票成交于2.91%左右。交易员表示，上周大跌之后，本周转贴利率以盘整为主，年末临近机构心态趋于谨慎，对后市未形成一致预期。

上海一银行交易员表示，票据价格总体平稳，“现在国股电票2.91%左右，前两天有低到2.90%的，这周价格没怎么震荡起来；现在市场看法并没有一边倒吧，比较平衡的状态，至于接下来的走向，可能还要等十天半个月再看出点端倪。”

他并称，金融机构“资产荒”状况仍在延续，但在票据利率快速下行后，机构配置力度似乎有所减弱，上周大量收票的大行，本周亦略显矜持。资金方面受IPO因素干扰，各行内部资金价格略有上调，虽不至于推动转贴利率上涨，短期而言利率下降也缺乏动力。

此外，年末临近机构交易情绪一般，票据交易活跃度、价格波幅均降，“到年底都不太做了，主要为明年做做准备，现在这个资产价位也不敢减仓，积极操作不是很多，”他说。

周五中国银行间市场主要回购利率走稳，交易员表示，随着打新资金解冻，市场流动性愈显宽裕，不少非银机构亦有闲余融出；央行逆回购加量维稳效果显着，短期内机构对资金面稳定信心充足，不过月内还需继续关注新一轮IPO、可交换债申购对资金影响及跨年期限利率的波动。

在中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰本周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。从近期数据来看，中国经济下行风险仍大，货币环境还将需维持宽松，在美联储议息决议公布、年末中央经济工作会议之前，央行料维持平稳操作，短期内降准、降息概率不大。

央行周二稍晚公布，11月对11家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,003亿元，期限六个月，利率3.25%；当月并开展常备借贷便利(SLF)操作0.5亿元，期限为隔夜，利率2.75%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价