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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 10:12 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘小弹，美债利空未打乱多头信心

路透台北12月4日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周五早盘小幅弹升。交易员指出，虽然昨晚美债殖利率急弹，不过台债表现相对稳定，显示在基本面表现背道而驰下，两地债市走势脱钩。

他们表示，美国升息已势在必行，但台湾缺乏跟进条件，昨日央行未调整14天期存单利率虽预示17日的理监事会议不会降息，但市场钱多券少，债市殖利率仅能在低档区间摆荡。

〞走势比想像好很多，不过还是要小心中途空袭。〞一位证券商交易主管说。

另一票券商交易员则称，虽然希望下周二104/12R标售前，殖利率能够回到1.18%之上，但以今日债市表现来看，期待应该会落空。纵然如此，还是得参与标售，因为消化资金的压力不小。

本地时间10:04时，五年券104/13期 未成交；10年券104/12R殖利率弹1.4基点至1.1590%，成交量为32亿台币；至于台股加权指数 则跌1.01%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.72-0.76%；104/12R期则在1.15-1.17%。

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