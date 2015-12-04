日本股市：日经指数跌1.9%创一个月最大跌幅，因ECB政策令市场失望

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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但交易商称，抛售不太可能继续，市场重点会很快转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月政策决定。
“市场过高的预期虽然落空，但欧洲央行宽松政策立场本身并未改变，欧洲央行会议结果的影响应会是短暂的，”Amundi Japan的市场和投资信息部门主管Masaru Hamasaki称。
他还称，鉴于近期上涨，日本股市有获利了结倾向，但在19,200-19,300点附近应会获得支撑。
市场现关注今日稍晚发布的美国非农就业报告，报告或为12月份可能进行的加息铺路。
日本东证股价指数(TOPIX) 33个分项指数均下跌，出口和金融等景气循环类股、以及侧重国内业务的不动产类股、制药类股均下跌。
日经指数本周迄今累计下跌1.3%。
东证股价指数 跌1.5%至1,578.79点，JPX日经400指数 跌1.5%至14,214.73点。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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