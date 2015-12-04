日本股市：日经指数跌1.9%创一个月最大跌幅，因ECB政策令市场失望

但交易商称，抛售不太可能继续，市场重点会很快转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月政策决定。

“市场过高的预期虽然落空，但欧洲央行宽松政策立场本身并未改变，欧洲央行会议结果的影响应会是短暂的，”Amundi Japan的市场和投资信息部门主管Masaru Hamasaki称。

他还称，鉴于近期上涨，日本股市有获利了结倾向，但在19,200-19,300点附近应会获得支撑。

市场现关注今日稍晚发布的美国非农就业报告，报告或为12月份可能进行的加息铺路。

日本东证股价指数(TOPIX) 33个分项指数均下跌，出口和金融等景气循环类股、以及侧重国内业务的不动产类股、制药类股均下跌。

日经指数本周迄今累计下跌1.3%。