澳新汇市：澳元与新西兰元本周料大涨，ECB宽松幅度不及预期

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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数据显示澳洲零售销售10月份连续第三个月实现强劲增长。
澳元本周目前累计上涨1.9%，部分原因在于澳洲短期公债收益率(殖利率)相对于德国和法国公债更具吸引力。
“澳洲两年期公债收益率仍在澳洲央行2.0%的隔夜拆款利率之上，反映出澳洲经济表现更佳，”澳洲联邦银行资深分析师Peter Dragicevich称。
欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月。原本预计该行以更大力度放宽政策的市场人士颇为失望，欧元则因此受到鼓舞。
欧元兑澳元 最新报1.4890澳元，自五个月低点1.4368澳元飙升。
新西兰元兑美元 自上日触及的一个月高点0.6706美元微跌至0.6675美元，本周累计涨幅有望达2.1%。
投资者现关注美国非农就业报告，报告若乐观则强化美联储本月可能加息的预期。
欧元兑新西兰元 升至1.6363新西兰元，隔夜涨2.3%。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/孙国玉；审校 戴素萍/张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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