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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 10:36 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元本周料大涨，ECB宽松幅度不及预期

数据显示澳洲零售销售10月份连续第三个月实现强劲增长。

澳元本周目前累计上涨1.9%，部分原因在于澳洲短期公债收益率(殖利率)相对于德国和法国公债更具吸引力。

“澳洲两年期公债收益率仍在澳洲央行2.0%的隔夜拆款利率之上，反映出澳洲经济表现更佳，”澳洲联邦银行资深分析师Peter Dragicevich称。

欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月。原本预计该行以更大力度放宽政策的市场人士颇为失望，欧元则因此受到鼓舞。

欧元兑澳元 最新报1.4890澳元，自五个月低点1.4368澳元飙升。

新西兰元兑美元 自上日触及的一个月高点0.6706美元微跌至0.6675美元，本周累计涨幅有望达2.1%。

投资者现关注美国非农就业报告，报告若乐观则强化美联储本月可能加息的预期。

欧元兑新西兰元 升至1.6363新西兰元，隔夜涨2.3%。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/孙国玉；审校 戴素萍/张荻)

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