香港个股：山水水泥对前执董张才奎及张斌兴讼，因涉嫌连串非法行为

路透香港12月4日 - 中国山水水泥集团 股权纠纷继续发酵，公司刚刚完成董事会改组，随即向两名前执行董事张才奎及张斌展开法律程序，因其涉嫌连串非法行为。

张斌此前兼任山水水泥董事长及总经理，他与张才奎于周二的股东会遭即时免去董事职务，改由单一最大股东天瑞集团董事长李留法出任山水水泥执行董事兼董事长。

山水水泥周四晚间公告称，已向其法律顾问高露云律师行作出指示，针对张才奎及张斌的涉嫌连串非法行为及违反受信人责任展开法律程序。公司同时已即时终止多名高级行政人员的职务，因彼等不当行为及疏忽。

而此前发生债务违约的子公司山东山水水泥集团有限公司，亦已罢免张斌与张才奎的董事职务并委任多名新董事。

山水水泥自今年4月中起停牌，公司解释，这是由于天瑞集团透过连串交易增持山水水泥股权至28.16%，而山水投资持股25.09%，连同亚洲水泥 及中国建材 的20.9%及16.67%股份，公众持股量不足10%，低于监管规定而停牌。自此山水水泥的“内斗”亦更加白热化。

上月山东山水20亿元人民币境内债到期无力偿付，事件触发山水水泥整个集团其他债务交叉违约，由张斌领导的董事会更向注册地开曼群岛大法院提交清盘呈请，惟法院裁定董事无权提出清盘而遭驳回申请，山东山水继而向天瑞集团提起诉讼，指称后者曲线向山水投资若干小股东支付合共超过5亿元款项，且该等小股东针对山水投资提出了接管申请。

山水水泥新任董事长李留法同时是上市公司天瑞水泥 董事长。据天瑞水泥周五的公告，天瑞集团拟委任天瑞水泥执行董事兼首席运营官杨勇加入山水水泥附属公司之高级管理人员，因有利于未来维持管理的延续性。

鉴于天瑞集团同时为天瑞水泥与山水水泥的主要股东，为免抵触不竞争协议，天瑞集团已向天瑞水泥授出权利，让后者可择机收购天瑞集团持有的山水水泥股份。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)