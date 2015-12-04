企业并购：日本东芝和富士通正考虑合并双方PC业务--消息

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京12月4日 - 两位知情消息人士周五表示，东芝 和富士通 正在考虑合并双方的个人电脑(PC)业务。两家公司都在寻求剥离处境艰难的部门，以整顿业务。
消息人士称，东芝和富士通处于探寻业务合并的初期阶段，不清楚是否将会达成协议。由于磋商仍属保密，消息人士拒绝具名。
此前，东芝已经同意出售其影像传感器业务，并表示正在考虑拆分部分芯片(晶片)业务。
该公司周五发表声明称，正考虑各种选项以改善经营，包括与其他公司进行业务重组，但尚未作出任何决定。
富士通表示，其正考虑PC业务的各种可能选项。该公司10月曾宣布，有意剥离这个部门。
日本经济新闻稍早报导，东芝、富士通和未上市企业Vaio Corp正考虑三方合并各自的PC业务。Vaio去年自索尼 中拆分出来。
日经未引述任何消息来源称，合并后的公司在日本的市占率将略高于30%，超过目前排在第一位的NEC联想日本集团(NEC Lenovo Japan Group)，后者的市占率为26.3%。
Vaio发言人称日经的报导纯属猜测，并称该公司并未就PC业务与任何人进行谈判。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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