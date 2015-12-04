企业并购：日本东芝和富士通正考虑合并双方PC业务--消息

路透东京12月4日 - 两位知情消息人士周五表示，东芝 和富士通 正在考虑合并双方的个人电脑(PC)业务。两家公司都在寻求剥离处境艰难的部门，以整顿业务。

消息人士称，东芝和富士通处于探寻业务合并的初期阶段，不清楚是否将会达成协议。由于磋商仍属保密，消息人士拒绝具名。

此前，东芝已经同意出售其影像传感器业务，并表示正在考虑拆分部分芯片(晶片)业务。

该公司周五发表声明称，正考虑各种选项以改善经营，包括与其他公司进行业务重组，但尚未作出任何决定。

富士通表示，其正考虑PC业务的各种可能选项。该公司10月曾宣布，有意剥离这个部门。

日本经济新闻稍早报导，东芝、富士通和未上市企业Vaio Corp正考虑三方合并各自的PC业务。Vaio去年自索尼 中拆分出来。

日经未引述任何消息来源称，合并后的公司在日本的市占率将略高于30%，超过目前排在第一位的NEC联想日本集团(NEC Lenovo Japan Group)，后者的市占率为26.3%。

Vaio发言人称日经的报导纯属猜测，并称该公司并未就PC业务与任何人进行谈判。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)