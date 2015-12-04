《全球汇市》欧元守住巨大涨幅，美元将面临非农就业数据考验

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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欧元兑日圆 隔夜涨2.5%，之后略微回落至133.80。欧元兑英镑 和澳元 等商品货币也录得较大涨幅。
这样的上涨幅度让一些分析师感到惊讶。
“这样的波幅与欧洲央行带来的失望和会议之前的仓位部署都不成比例，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中写道。
“年底临近，我们预计投资者会愿意趁最近这波涨势抛售欧元，特别是如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期在12月如期升息的话。我们对欧元兑美元的年底目标是1.06，这在24小时之前还显得太过保守，现在我们认为仍是适宜的。”
美元兑欧元卖压沉重，导致美元兑很多其他货币下挫。
美元兑日圆 跌向122.23-123.77区间的底部，最新报122.63日圆。
澳元兑美元 升向10月高位0.7382，新西兰元兑美元 则短暂升穿0.67，为一个月来首次。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0918 1.0938 -0.18 -9.75 1.2097
美元/日圆 122.57 122.59 -0.02 2.60 119.68
欧元/日圆 133.82 134.08 -0.19 -7.85 144.78
美元/瑞郎 0.9931 0.9929 0.02 -0.10 0.9941
英镑/美元 1.5120 1.5143 -0.15 -2.91 1.5573
美元/加元 1.3348 1.3355 -0.05 14.89 1.1618
澳元/美元 0.7316 0.7337 -0.29 -10.43 0.8168
新西兰元/美元 0.6672 0.6682 -0.15 -14.43 0.7797
澳元/日圆 89.670 89.940 -0.30 -8.25 97.750
新西兰元/日圆 81.780 81.910 -0.16 -12.53 93.310
英镑/日圆 185.33 185.64 -0.17 -0.27 186.38
澳元/新西兰元 1.0962 1.0961 0.01 4.71 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王丽鑫/杜明霞/李爽 审校 龚芳/戴素萍/张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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