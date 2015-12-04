《全球汇市》欧元守住巨大涨幅，美元将面临非农就业数据考验

欧元兑日圆 隔夜涨2.5%，之后略微回落至133.80。欧元兑英镑 和澳元 等商品货币也录得较大涨幅。

这样的上涨幅度让一些分析师感到惊讶。

“这样的波幅与欧洲央行带来的失望和会议之前的仓位部署都不成比例，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中写道。

“年底临近，我们预计投资者会愿意趁最近这波涨势抛售欧元，特别是如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期在12月如期升息的话。我们对欧元兑美元的年底目标是1.06，这在24小时之前还显得太过保守，现在我们认为仍是适宜的。”

美元兑欧元卖压沉重，导致美元兑很多其他货币下挫。

美元兑日圆 跌向122.23-123.77区间的底部，最新报122.63日圆。

澳元兑美元 升向10月高位0.7382，新西兰元兑美元 则短暂升穿0.67，为一个月来首次。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0918 1.0938 -0.18 -9.75 1.2097

美元/日圆 122.57 122.59 -0.02 2.60 119.68

欧元/日圆 133.82 134.08 -0.19 -7.85 144.78

美元/瑞郎 0.9931 0.9929 0.02 -0.10 0.9941

英镑/美元 1.5120 1.5143 -0.15 -2.91 1.5573

美元/加元 1.3348 1.3355 -0.05 14.89 1.1618

澳元/美元 0.7316 0.7337 -0.29 -10.43 0.8168

新西兰元/美元 0.6672 0.6682 -0.15 -14.43 0.7797

澳元/日圆 89.670 89.940 -0.30 -8.25 97.750

新西兰元/日圆 81.780 81.910 -0.16 -12.53 93.310

英镑/日圆 185.33 185.64 -0.17 -0.27 186.38

澳元/新西兰元 1.0962 1.0961 0.01 4.71 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价