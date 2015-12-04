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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 11:33 BJT

日本债市：ECB决策后日债收益率升至三周高位，但日股下跌抑制涨幅

欧洲央行周四只降息10个基点，并将资产购买计划延续六个月，让美国公债和德债等主要债市感到失望。

欧洲央行总裁德拉吉最近发布温和言论后，市场原本预期其刺激力度会更大，包括更大幅度的调降存款利率，或许还会增加每月资产购买规模。

日本股市日经指数周五早盘录得逾一个月最大单日跌幅，因欧洲央行打破了市场对其扩大刺激政策的预期。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.015% +0.5 -0.020%

五年期公债 0.040% +1.0 0.030%

10年期公债 0.330% +1.5 0.315%

20年期公债 1.070% +1.5 1.055%

30年期公债 1.400% +1.5 1.385%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.44 -0.13 148.57

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/李爽 审校 杜明霞/龚芳)

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