日本债市：ECB决策后日债收益率升至三周高位，但日股下跌抑制涨幅

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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欧洲央行周四只降息10个基点，并将资产购买计划延续六个月，让美国公债和德债等主要债市感到失望。
欧洲央行总裁德拉吉最近发布温和言论后，市场原本预期其刺激力度会更大，包括更大幅度的调降存款利率，或许还会增加每月资产购买规模。
日本股市日经指数周五早盘录得逾一个月最大单日跌幅，因欧洲央行打破了市场对其扩大刺激政策的预期。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.015% +0.5 -0.020%
五年期公债 0.040% +1.0 0.030%
10年期公债 0.330% +1.5 0.315%
20年期公债 1.070% +1.5 1.055%
30年期公债 1.400% +1.5 1.385%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.44 -0.13 148.57
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/李爽 审校 杜明霞/龚芳)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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