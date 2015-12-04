澳洲经济指标总览--12月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差33.05 逆差24.03 出口(较前月) -3% +3.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月8日 (较前月) 10月 +0.5% +0.4% 就业市场(经季节调整) 12月10日 就业人口(较前月变动,万人) 10月 +5.86 -0.51 全职就业人口(较前月变动,万人) +4 -1.39 失业率 5.9% 6.2% 就业参与率 65.0% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 2016年1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.4% 国际贸易价格指数 2016年1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2016年3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 2016年3月2日 (较前季) 第三季 +0.9% +0.3% (较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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