香港个股：远洋地产向股东收购海南三亚服务住宅项目，总代价8.8亿港元

路透香港12月4日 - 中国房地产商--远洋地产 宣布，向包括主要股东南丰集团在内的卖方，收购海南三亚一项服务式住宅和别墅项目，总代价约8.83亿港元。

公司周四晚间在联交所发出的声明称，拟收购昭德置地有限公司的全部已发行股本，后者分别由南丰集团旗下南丰国际及独立第三方Good Estate Group Ltd分别持股86.33%及13.67%。而昭德则直接持有拟收购资产的项目公司98.27%股权。

该项目为于三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区的一项服务式住宅及别墅项目，总建筑面积约17.7万平方米。项目公司去年度的除税后净亏损为2,871万港元，今年首九个月的除税后净利则约为1亿港元。

南丰集团持有远洋地产约20.3%股权。（完）

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