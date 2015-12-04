香港新股：锦州银行以接近招股价区间下限定价，IPO集资约62亿港元

路透香港12月4日 - 中国城市商业银行--锦州银行 周五公布，其香港首次公开发售（IPO）以接近招股价区间下限定价，集资61.5亿港元。

锦州银行在联交所的声明称，H股的发售价定为每股4.66港元，为招股价区间4.64-5.54港元近低端水平；发售股份数目为13.2亿股。

公告并称，面向机构投资者的国际配售则录得适度超认购，但面向散户的公开发售部分仅录得0.04倍认购，严重认购不足，需要由国际配售部分调拨补足，使公司如期于下周一（7日）在联交所挂牌上市。

同期招股的青岛银行 的公开发售部分亦出现认购不足，需由国际配售部分补足，周四首日挂牌收报4.77港高，略高于招股价4.75港元。香港时间11:22，该股则跌0.21%，报4.76港元。

锦州银行原本计划于6月启动IPO，但被迫延迟，原因是联交所就锦州银行向汉能薄膜发电 母公司汉能集团一笔超过10亿美元贷款提出问题。在10月中重新提交资料后重启上市计划。 （完）

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