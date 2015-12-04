香港新股：锦州银行以接近招股价区间下限定价，IPO集资约62亿港元

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港12月4日 - 中国城市商业银行--锦州银行 周五公布，其香港首次公开发售（IPO）以接近招股价区间下限定价，集资61.5亿港元。
锦州银行在联交所的声明称，H股的发售价定为每股4.66港元，为招股价区间4.64-5.54港元近低端水平；发售股份数目为13.2亿股。
公告并称，面向机构投资者的国际配售则录得适度超认购，但面向散户的公开发售部分仅录得0.04倍认购，严重认购不足，需要由国际配售部分调拨补足，使公司如期于下周一（7日）在联交所挂牌上市。
同期招股的青岛银行 的公开发售部分亦出现认购不足，需由国际配售部分补足，周四首日挂牌收报4.77港高，略高于招股价4.75港元。香港时间11:22，该股则跌0.21%，报4.76港元。
锦州银行原本计划于6月启动IPO，但被迫延迟，原因是联交所就锦州银行向汉能薄膜发电 母公司汉能集团一笔超过10亿美元贷款提出问题。在10月中重新提交资料后重启上市计划。 （完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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