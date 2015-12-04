韩国金融市场：欧洲央行放宽力度不及预期令韩股下跌；但韩元上涨

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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LG电子 和LG显示器 则分别上涨1.3%和3.4%。
海外投资者在接近中午时卖超韩股2,128亿韩元，这令大盘承压。
韩元兑美元 报1,156.8，较周四国内收盘价1,164.6上涨0.7%。
“虽然投资者预期(欧洲央行)将推出‘全套’的宽松举措，但外资卖出韩股抑制了韩元的升势，”三星期货固定收益分析师Jeon Seung-ji表示。
12月三年期公债期货 下跌0.1点至109.16。
0254GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,156.8 1,164.6
日圆/韩元 9.4338/490 9.4017
韩国公债期货 * 109.16 109.26
韩国综合股价指数 1,975.33 1,994.07
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/王丽鑫/戴素萍 审校 王颖/郑茵/李爽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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