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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 11:46 BJT

韩国金融市场：欧洲央行放宽力度不及预期令韩股下跌；但韩元上涨

LG电子 和LG显示器 则分别上涨1.3%和3.4%。

海外投资者在接近中午时卖超韩股2,128亿韩元，这令大盘承压。

韩元兑美元 报1,156.8，较周四国内收盘价1,164.6上涨0.7%。

“虽然投资者预期(欧洲央行)将推出‘全套’的宽松举措，但外资卖出韩股抑制了韩元的升势，”三星期货固定收益分析师Jeon Seung-ji表示。

12月三年期公债期货 下跌0.1点至109.16。

0254GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,156.8 1,164.6

日圆/韩元 9.4338/490 9.4017

韩国公债期货 * 109.16 109.26

韩国综合股价指数 1,975.33 1,994.07

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/王丽鑫/戴素萍 审校 王颖/郑茵/李爽)

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