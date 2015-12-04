台湾股市：随亚股收跌，受欧洲央行宽松力道不如预期拖累

路透台北12月4日 - 台湾股市周五随亚股收跌。分析师表示，受欧洲央行宽松力道不如预期冲击，欧美股市全面下跌，今天亚股跟着走低；但与邻近的日本、韩国及香港等亚洲股市比较，台股表现较好，代表台股相对抗跌。

台湾加权股价指数 收跌0.68%，报8,398.60点；今日成交初值 为805.63亿台币，上交易日修正后为818.79亿。

日盛投顾分析师钟国忠指出，今天台股跟随亚股走低，但依以往经验，12月台股多属上涨走势，料短线将呈量缩整理格局。

〞过去15年来，台股在12月有百分之八十是上涨的，这不代表大盘会大涨，但是代表抗跌。〞他说。

台新投顾分析师黄文清称，今晚美国将公布非农业就业数据，市场观望气氛浓，短线台股将呈量缩整理走势，指数将在8,500点上下300点狭幅波动，且从近期柜台买卖中心（OTC）收升来看，OTC相对强势、表现较好。

他表示，受经济成长趋缓冲击，近年来大型股营收无法大幅成长；相较之下，OTC的中小型个股较有营收成长等题村，股价较有表现空间，再搭配投信做帐，亦使OTC较受投资人青睐，交投亦较热络。

亚股周五与全球股市一道下滑，之前欧洲央行决定的刺激计划不及市场预期，令欧元一路蹿高，录得近七年最大单日涨幅。

欧洲央行周四决定进一步放宽政策，以对抗持续偏低的通胀率，但其政策工具大多都没有使用，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。