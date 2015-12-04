重发-中国汇市：人民币早盘震荡走升，非农数据期待化解欧洲央行降息影响

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* 人民币早盘震荡小幅走升

* 中间价走高但市场并未跟随

* 欧洲央行降息低于预期挫伤美指

* 市场谨慎等待美国非农数据

路透北京12月4日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡小幅走升，并未跟随中间价大幅走高。受欧洲央行降息打压美指的影响，中间价走升逾130点；隔夜离岸 亦一度走升逾200点，后逐渐回调。交易员称，美指走低拉升中间价但即期汇价很快回调，但包括今日稍晚美国将公布的非农数据及美联储月中的利率公布前市场情绪谨慎，料年底汇价仍将持稳。

交易员指出，欧洲央行降息幅度低于市场预期导致欧元大涨美指走低，但对人民币的影响很快被消化，市场在等待今晚美国非农数据。由于市场波动较大，前几日的对敲倒量已难觅踪迹，成交量恢复正常。

“今天感觉央行是完全放开的，中间价涨了那么多，市场就没跟着中间价走。”一股份行交易员指出。

另有交易员指出，未来人民币走势还取决于美联储加息幅度，若加息力度低于市场预期，或将导致人民币小幅升值。“年底人民币贬值空间不大，美联储加息给市场的预期已经很大了，如果加息力度小人民币可能还有点升值空间。”他称。

欧洲央行最新刺激措施不够给力，令金融市场周四担心，即便是“超级马里奥”--德拉吉可能也没有能力让欧元区通胀率回归到目标水平。欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。受此影响，欧洲股市创下三个月最大跌幅，而欧元则创下3月份以来最大涨幅。

有交易员称：“欧元经常干这事，真心不理解，和大家的预期都不一致。”

在中国金融期货交易研究首席经济学家赵庆明看来，欧洲央行降息幅度低于预期最主要原因可能是欧元区经济复苏势头不错，欧元区经济增长要好于预期，失业率也已经转入下降通道。若实行太猛的货币政策，ECB也担心适得其反。“我比较不理解市场为何有那么悲观的预期。”他称。

亦有交易员指出，降息是欧洲央行传递给市场的信息。“欧洲央行一直说要再刺激，一直表明想降息，让市场以为会有多大动静。”

欧洲央行行长德拉吉则表示，市场需要时间来理解并接受欧洲央行的决策。“我相信这些举措被市场完全理解需要一些时间，不过我们也会观察，我们的资产购买计划是灵活的，并且总是可以调整的。”德拉吉在一场新闻发布会中表示。

北京时间12:19，人民币兑美元 即期报6.3967元，上日收报6.3972元。今日人民币兑美元中间价 报6.3851元，上日中间价为6.3982元。人民币兑美元即期成交额 为71.23亿美元，上日半日为168.02亿美元。

欧元周五维持涨势，此前创下近七年最大单日涨幅，因欧洲央行最新一轮放松政策让投资者的厚望落空。空头赶忙回补欧元空仓，因欧洲央行仅降息10个基点，延长资产购买计划六个月。美元兑欧元卖压沉重，导致美元兑很多其他货币下挫。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6265元, 上日尾盘为6.645元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4312/6.4322元, 上一交易日尾盘报6.423元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3959。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。