中国债市动态：现券收益率和IRS续跌，外围政策走向不改境内宽松预期

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海12月4日 - IPO申购资金解冻后，中国银行间债市周五现券收益率和利率互换(IRS)继续下行，除资金充裕外，市场对境内货币政策维持宽松预期，也是支撑近日买盘踊跃的原因之一，受欧洲、美国等外围政策走向影响则不大。
新债发行方面，财政部稍早招标的三个月贴现国债需求向好，除收益率较上次有所下行外，投标倍数也达到4.25倍，为10月以来变成常规发行以来新高。
华中一银行交易员表示，早盘城商行、农信等规模略小机构买气旺盛，推动现券收益率和IRS继续下行。
至于中国后续货币政策，交易员乐观预期居多，最早有预计年内可再见“双降”。
剩余期限近三年的国开行150217券最新报价 在3.10%/3.02%，上日尾盘为3.15%/3.03%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.175元，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1603 收报99.115元，较上日结算价涨0.14%。
欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月--这些举措先前已被广泛预期，一些投资者认为这是最低限度的举措。声明公布后，欧元兑美元一度跳涨逾3%，债券收益率急升；欧股则挫跌逾3%，创四个月来单日最大跌幅。
而随着美国部分数据向好，美联储(FED)在12月可能升息的强劲预期不减。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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