中国债市动态：现券收益率和IRS续跌，外围政策走向不改境内宽松预期

路透上海12月4日 - IPO申购资金解冻后，中国银行间债市周五现券收益率和利率互换(IRS)继续下行，除资金充裕外，市场对境内货币政策维持宽松预期，也是支撑近日买盘踊跃的原因之一，受欧洲、美国等外围政策走向影响则不大。

新债发行方面，财政部稍早招标的三个月贴现国债需求向好，除收益率较上次有所下行外，投标倍数也达到4.25倍，为10月以来变成常规发行以来新高。

华中一银行交易员表示，早盘城商行、农信等规模略小机构买气旺盛，推动现券收益率和IRS继续下行。

至于中国后续货币政策，交易员乐观预期居多，最早有预计年内可再见“双降”。

剩余期限近三年的国开行150217券最新报价 在3.10%/3.02%，上日尾盘为3.15%/3.03%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.175元，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1603 收报99.115元，较上日结算价涨0.14%。

欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月--这些举措先前已被广泛预期，一些投资者认为这是最低限度的举措。声明公布后，欧元兑美元一度跳涨逾3%，债券收益率急升；欧股则挫跌逾3%，创四个月来单日最大跌幅。