中国保险：保监会争取京津冀试点个税递延养老保险,设基金支持产业升级

路透北京12月4日 - 中国保监会周五发布保险业服务京津冀协同发展指导意见，将把京津冀纳入个税递延养老保险试点，并为京津冀产业升级转移提供资金支持和配套保险服务。

保监会在指导意见发布会上并指出，将积极争取将京津冀三省市共同纳入个人税收递延型养老保险试点和个人税收优惠型健康保险试点区域范围；并鼓励保险机构在河北、天津统筹布局养老、医疗产业。

“个税递延可能不完全是试点了，下一步范围可能会比较大，区域分布不只是一个点，可能会更多，而京津冀应该会纳入试点范围。”保监会发展改革部副主任何肖锋称。

他指出，已有养老产业向北戴河转移，比如北戴河、秦皇岛区域已经在做养老医疗方面的规划，准备建成养老健康产业园，将来类保险机构就会转移过去。

保险业的新“国十条”提出，适时开展个人税收递延型商业养老保险的试点，明确规定2015年内启动试点工作。保监会副主席王祖继今年表示，保监会将提前启动个人税收递延型商业养老保险的试点。

在三地产业一体化上，指导意见称，允许在京津冀保险公司打破经营区域限制，在三地保险监管机构备案后开展异地业务。

在险资应用方面，指导意见提出，将推动中国保险投资基金发起设立专项投资基金，支持京津冀交通一体化等重大基础设施建设；探索设立夹层基金、并购基金、不动产基金等私募基金，支持保险资金投资创业投资基金，为天津滨海、河北曹妃甸、黄骅等新型园区建设助力。

此外，《指导意见》强调，要完善京津冀三地监管制度，推动区域监管标准一体化，消除政策壁垒；建立京津冀保险监管联席会议制度和京津冀保险行业自律工作机制。

中国国务院此前批复中国保险投资基金设立方案，保险投资基金将主要投向基础设施建设；此前，中国保监会表示，鼓励保险资金设立保险私募基金，重点投向国家支持的战略性新兴产业、养老、健康医疗服务，互联网金融等产业。 。(完)