台湾债市：10年公债殖利率微收升脱离日高，美债利空影响有限

* 美债跳升利空影响有限

* 静候下周二104/12R标售

* 下周104/12R殖利率暂看在1.13-1.18%

路透台北12月4日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周五小幅收高。交易员指出，主要反映美债殖利率跳升的利空，不过台债表现相对稳定，终场脱离日高仅微弹作收，显示在基本面表现背道而驰下，两地债市走势脱钩。

他们表示，美国升息已势在必行，但台湾缺乏跟进条件，昨日央行未调整14天期存单利率虽预示17日的理监事会议不会降息，但市场钱多券少，债市殖利率仅能在低档区间摆荡。下周首要关注周二10年增额券104/12R标售，待反映结果后，将狭幅震荡等候月中的美联储FOMC宣布利率决定，以及台湾央行理监事会议的召开。

〞就看得标结果，最近多头比较保守，(殖利率)若上来对标债是好事。〞一位银行交易主管说。

一票券商交易员则称，虽然希望104/12R标售前，殖利率能够回到1.18%之上，但以近日债市表现来看，期待应该会落空。纵然如此，还是得参与标售，因为消化资金的压力不小。

另一证券商交易主管认为，从104/12R发行前交易期间表现来看，殖利率来到1.15%上方即见多头较强的承接力道，预料标售结果不会离此太远。

10年增额券104/12R预计发行金额300亿台币，此为今年最后一档标售的债券。

交易员预估，下周五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增额券发行前交易主交投则料在1.13-1.18%。

美国公债收益率周四跳涨，跟随欧债收益率上涨走势，此前欧洲央行宣布的最新一轮刺激措施令投资者感到失望，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的最新讲话，助长了对美国本月升息的预期。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/13 +0.40 0.7280% 0.7280-0.7370% 3.00 10 104/12R +0.88 1.1538% 1.1500-1.1660% 100.00

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30 104/11 没有成交

20 104/14 1.7250

10 104/12 1.1500

5 104/13 0.7280

3 104/1 没有成交