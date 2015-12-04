新兴市场：印度央行采用巧妙策略，缓和美联储升息前的紧张气氛

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透孟买12月4日 - 由于2013年市场崩盘的场景记忆犹新，印度央行正在采取巧妙的举措以稳定国内收益率水平，从而在本月美国联邦储备理事会(美联储/FED)做出历史性的政策决定之前使国内债市不会大幅波动。
了解印度央行操作的知情人士称，该行同意在债券标售中向投资者支付更高的收益率，同时还在公开市场买入债券，以期避免收益率大幅上扬。
虽然今年印度的表现超过很多新兴市场，但也未能避免受到美联储政策前景导致的紧张情绪影响，外国投资者上月卖出约17亿美元债券和股票。
但分析师称，印度央行当前的策略会带来风险，也许还会催生更多问题。
“以前，印度央行在认为收益率过高时会把公债转手，”星展银行交易主管Ashish Vaidya表示。
“这次该央行没有转手，这也许意味着鉴于当前的供需状况，收益率应该更高。”(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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