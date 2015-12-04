新兴市场：印度央行采用巧妙策略，缓和美联储升息前的紧张气氛

路透孟买12月4日 - 由于2013年市场崩盘的场景记忆犹新，印度央行正在采取巧妙的举措以稳定国内收益率水平，从而在本月美国联邦储备理事会(美联储/FED)做出历史性的政策决定之前使国内债市不会大幅波动。

了解印度央行操作的知情人士称，该行同意在债券标售中向投资者支付更高的收益率，同时还在公开市场买入债券，以期避免收益率大幅上扬。

虽然今年印度的表现超过很多新兴市场，但也未能避免受到美联储政策前景导致的紧张情绪影响，外国投资者上月卖出约17亿美元债券和股票。

但分析师称，印度央行当前的策略会带来风险，也许还会催生更多问题。

“以前，印度央行在认为收益率过高时会把公债转手，”星展银行交易主管Ashish Vaidya表示。