澳洲利率：澳元不跌，澳洲央行仍有降息可能

* 澳元贸易加权指数本季上涨5.0%，澳元兑美元涨4.4%

* 澳元已扳回第三季很大一部分跌幅

* 澳元持续升值对澳洲经济不利

路透悉尼12月4日 - 对于发展并不均衡的澳洲经济而言，在大宗商品价格不断下滑的情况下，澳元强大的抗跌性构成一种潜在威胁，可能迫使澳洲央行再度降息。

本周公布的贸易收支数据显示，澳洲第三季经济成长几乎完全依仗出口飙升的提振，而当季出口的增长则是拜澳元 下滑6.1%所赐。

但澳元贸易加权指数此后已回升5.0%，与此同时澳洲最大出口商品--铁矿石的价格.IO62-CNI=SI继续朝10年低位下滑。

这样一来，本季要想再复制出口提振国内生产总值(GDP)的希望已基本化为泡影。

截至目前，澳洲央行还没有让澳元的跳升搞得心烦意乱，并刚刚在本周放弃了降息或口头打压澳元的机会。央行的下次政策会议将在明年2月召开。

自5月将指标利率调降至2.0%纪录低位以来，澳洲央行一直采取等待观望的立场。总裁史蒂文斯称，如果出于支撑经济的需要，政策有进一步放宽的空间。

但是如果澳元继续维持强势，必将加大澳洲央行行动的压力，这也是RBC Capital Markets策略师Michael Turner等人预计还有更多宽松政策出台的原因之一。

“再加上贸易条件目前面临下档压力，澳元即便维持在当前水平也可能成为澳洲央行的‘肉中刺’，”Turner称。

“我们仍预期2016年将有50个基点的降息幅度，到2016年底澳元/美元将在0.65上下。”