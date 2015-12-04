澳洲利率：澳元不跌，澳洲央行仍有降息可能

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 澳元贸易加权指数本季上涨5.0%，澳元兑美元涨4.4%
* 澳元已扳回第三季很大一部分跌幅
* 澳元持续升值对澳洲经济不利
路透悉尼12月4日 - 对于发展并不均衡的澳洲经济而言，在大宗商品价格不断下滑的情况下，澳元强大的抗跌性构成一种潜在威胁，可能迫使澳洲央行再度降息。
本周公布的贸易收支数据显示，澳洲第三季经济成长几乎完全依仗出口飙升的提振，而当季出口的增长则是拜澳元 下滑6.1%所赐。
但澳元贸易加权指数此后已回升5.0%，与此同时澳洲最大出口商品--铁矿石的价格.IO62-CNI=SI继续朝10年低位下滑。
这样一来，本季要想再复制出口提振国内生产总值(GDP)的希望已基本化为泡影。
截至目前，澳洲央行还没有让澳元的跳升搞得心烦意乱，并刚刚在本周放弃了降息或口头打压澳元的机会。央行的下次政策会议将在明年2月召开。
自5月将指标利率调降至2.0%纪录低位以来，澳洲央行一直采取等待观望的立场。总裁史蒂文斯称，如果出于支撑经济的需要，政策有进一步放宽的空间。
但是如果澳元继续维持强势，必将加大澳洲央行行动的压力，这也是RBC Capital Markets策略师Michael Turner等人预计还有更多宽松政策出台的原因之一。
“再加上贸易条件目前面临下档压力，澳元即便维持在当前水平也可能成为澳洲央行的‘肉中刺’，”Turner称。
“我们仍预期2016年将有50个基点的降息幅度，到2016年底澳元/美元将在0.65上下。”
要让澳元走势与下跌的大宗商品价格重新挂钩，可能最终还需要澳洲央行出手帮忙。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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