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市场报道 | 2015年 12月 4日 星期五 16:34 BJT

欧元区数据：10月EZFIG指标显示通胀压力增强，但依然温和--ECRI

路透伦敦12月4日 - 周五公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区通胀压力有所增强，但依然温和，这表明物价未来几个月仅会温和上升。该指标旨在预测周期趋势。

EZFIG是经济周期研究所(ECRI)公布的通胀展望指标。10月该指标从前月的98.4升至98.8。

“虽然10月EZFIG指标有所上升，与欧元区通胀率升高一样，该指标仍远低于5月触及的四年高点。所以说，欧元区通胀压力依然相当有限，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。

欧洲央行周四决定进一步放宽政策，以对抗持续偏低的通胀率。该央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月。

欧元区11月核心通胀率意外降至0.9%，整体通胀率持平于上月的0.1%。 (完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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