欧元区数据：10月EZFIG指标显示通胀压力增强，但依然温和--ECRI

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透伦敦12月4日 - 周五公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区通胀压力有所增强，但依然温和，这表明物价未来几个月仅会温和上升。该指标旨在预测周期趋势。
EZFIG是经济周期研究所(ECRI)公布的通胀展望指标。10月该指标从前月的98.4升至98.8。
“虽然10月EZFIG指标有所上升，与欧元区通胀率升高一样，该指标仍远低于5月触及的四年高点。所以说，欧元区通胀压力依然相当有限，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。
欧洲央行周四决定进一步放宽政策，以对抗持续偏低的通胀率。该央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月。
欧元区11月核心通胀率意外降至0.9%，整体通胀率持平于上月的0.1%。 (完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。