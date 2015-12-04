中国新债：原定今日招标的铁道债因系统故障取消，将于近日重新招标

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海12月4日 - 中国铁路总公司周五公告称，由于债券招标系统出现故障，今日上午第九期铁路建设债券招标未能正常进行，现予以取消。
公告并称，该公司将于近日重新招标，具体时间另行公告。
铁路总公司周四曾公告，计划于周五上午10:00-11:00招标发行今年第九期铁路建设债券，规模总计150亿元人民币，其中10年期品种100亿元，20年期50亿元。采用单一利率(荷兰式)招标方式，10年和20年期招标利率区间分别为3.05%-4.05%、3.45%-4.45%。
上述债券按年付息；牵头主承销商为中银国际证券，联席主承销商包括国泰君安证券 、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、中信建投证券和招商证券 。
本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。
根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。
发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。
中国债券信息网统计数据显示，不包括此期新债，今年以来铁路总公司已共发行1,350亿元建设债券，期限包括10年和20年两种。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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