《路透晚报》--12月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外交：国家主席习近平承诺提供600亿美元融资支持非洲发展

中国国家主席习近平周五在一场峰会上向非洲国家领袖表示，中国将提供600亿美元资助非洲发展，提出中国希望建立对等关系的计划。

--中国经济：继续用好结构性减税手段，积极增加有效投资--总理

中国国务院总理李克强表示，明年要实现“十三五”良好开局，必须继续从供需两端加大结构性改革力度，继续运用好结构性减税等手段，扶持小微企业成长，扩大有效供给。

--香港房地产：10月份住宅楼价按月跌1.1%，为19个月来首见

香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，10月全港私人住宅楼价按月回落1.1%，为19个月来首见下跌。租金亦同步下跌，为自去年2月以来首见。

--路透调查：台湾11月出口料连续第10个月萎缩，CPI升幅料提高

路透调查显示，11位受访分析师的预估中值为，台湾11月出口连续第10个月下降。 台湾11月出口料较上年同期下降10.2%，10月为下降11%。

【金融】

--中国证券：A股新股发行注册制实施在即，显示高层加快改革决心

两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国A股发行改革方案有望下周明确，随后全国人大常委会也将落实《证券法》相关条款的修订，意味着注册制实施在即，显示高层加快证券市场改革的决心。

--《台湾金融市场一周展望》美国月中升息几成定局，股汇双双承压震荡以对

美联储主席叶伦开口说期待升息，姑且不论稍晚公布的非农就业数据表现如何，市场对美国月中升息的预期已升至最高点，下周台湾股汇市料双双承压陷入区间震荡，静候叶伦掀开底牌。

--中国央行：人民币资本项目可兑换程度已很高，会稳妥有序推进--官员

中国人民银行货币政策二司司长邢毓静周五表示，从国际货币基金组织(IMF)40项指标来看，人民币资本项目可兑换程度其实上已经非常高了，如果以资本项目交易额来看，可兑换程度可能会更高。

--中国保险：保监会争取京津冀试点个税递延养老保险,设基金支持产业升级

中国保监会周五发布保险业服务京津冀协同发展指导意见，将把京津冀纳入个税递延养老保险试点，并为京津冀产业升级转移提供资金支持和配套保险服务。

【固定收益】

--中国金融：地方国库现金定存招标范围明年扩至全国，财政发力增渠道

两位了解情况的消息人士周五透露，在此前多地试点基础上，中国财政部明年起将地方国库现金定期存款自主招标范围扩大至全国。这意味着利好流动性的同时，也为地方财政发力增加了新的渠道。

--中国债市动态：现券收益率和IRS续跌，外围政策走向不改境内宽松预期

IPO申购资金解冻后，中国银行间债市周五现券收益率和利率互换(IRS)继续下行，除资金充裕外，市场对境内货币政策维持宽松预期，也是支撑近日买盘踊跃的原因之一，受欧洲、美国等外围政策走向影响则不大。

--中国货币市场：回购利率走稳非银机构融出增加，IPO解冻资金继续回流

中国银行间市场周五主要回购利率走稳，交易员表示，随着打新资金解冻，市场流动性愈显宽裕，不少非银机构亦有闲余融出；央行逆回购加量维稳效果显着，短期内机构对资金面稳定信心充足，不过月内还需继续关注新一轮IPO、可交换债申购对资金影响及跨年期限利率的波动。

--中国票据市场：转贴利率低位走平，年末临近观望情绪渐浓

中国票据市场本周转贴利率走平，国有银行及股份制银行承兑的一年期电票成交于2.91%左右。交易员表示，上周大跌之后，本周转贴利率以盘整为主，年末临近机构心态趋于谨慎，对后市未形成一致预期。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.5169%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.5169%。该期债边际中标收益率为2.5418%，投标倍数4.25倍。

--新债招标：内蒙古3-10年一般地方债利率均较下限上浮32-40bp--业内人士

业内人士周五透露，中国内蒙古下午招标的三、五、七及10年期一般地方债中标利率分别较投标区间下限均上浮32-40个基点(bp)；五及10年专项地方债利率较下限上浮30-31bp。

--中国新债：原定今日招标的铁道债因系统故障取消，将于近日重新招标

中国铁路总公司周五公告称，由于债券招标系统出现故障，今日上午第九期铁路建设债券招标未能正常进行，现予以取消。该公司将于近日重新招标，具体时间另行公告。

--中国新债：加拿大BC省计划明年早期正式发行熊猫债，试点豁免国内主体评级

加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）周四表示，获准注册发行熊猫债后，还需要时间和投资人沟通，计划明年早些时候正式在中国境内发行债券。而本次豁免国内评级也说明，未来中国央行可能会根据具体情况调整熊猫债审批规则。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘大跌创逾三个月新低，离岸亦尽数回吐昨日涨幅

人民币兑美元即期周五尾市快速下跌，盘中及收盘创逾三个月新低，亦是8月27日来首次收盘弱于6.40元关口；同时离岸亦大幅下跌，并尽数回吐昨日因国际美元断崖式下跌带来的涨幅。

--路透调查：人民币与印度卢比料将走贬，因美国升息将提振美元

路透调查显示，尽管最近被纳入国际货币基金组织(IMF)的货币篮子，但人民币未来一年将小幅贬值，因美联储可能即将升息，从而提振美元。

--中国外汇：入篮后增持人民币资产取决组合和流动性目标，汇率非关键--专家

人民币如期加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）货币篮子后，专家认为，未来各国机构是否增持人民币资产，还是取决于他们的资产组合和流动性目标；未来人民币的全球吸引力料上升，但汇率波动并不是影响因素，增持资产也不会明显影响汇价。

【证券/行业】

--中国金融：沪深交易所明年引入熔断机制，涨跌停短期难以放宽或取消

中国上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所周五公告称，经证监会同意正式发布指数熔断相关规定，于2016年1月1日起正式实施；但放宽或取消涨跌幅限制度在短期内难以实施。

--中国股市：沪综指收跌1.7%结束连四日上涨，权重股抛压上升领跌大盘

中国股市沪综指周五收跌1.7%，结束此前连四日上涨。分析师称，今日大盘受隔夜外盘影响双双低开，随后指数逐级震荡下行，权重股此前持续上涨后获利回吐压力加大，出现明显调整，带动指数下探，金融、钢铁、军工板块领跌大盘。

--《技术分析》中国股市沪综指进行区间震荡

中国股市沪综指本周整体以反弹回升修复上周大跌走势为主。技术面显示，多条均线收敛汇聚，当前短期市场持筹成本趋于一致，在政策面不明朗情况下，涨跌动力均较匮乏，预计后市仍以区间震荡为主；中线看，近两周多空形成拉锯态势，在3,450点未出现有效破位情形下，中线震荡上涨格局尚未遭到明显破坏。

--《焦点》2016年中国战略石油储备购买规模有望翻一番

明年中国有望将战略原油购买规模扩大一倍，因当前油价经历史上罕见溃跌，引发新一轮购买热潮。中国的采购料将给油市带来一定支撑。

--中港个股：中国中铁以115亿资产与中铁二局置换，后者定向增发补足差额

大型基建企业--中国中铁股份有限公司周五公告，拟以预估值115.46亿元人民币的四家子公司股权，置换中铁二局价值约72.4亿元的全部资产和负债，并以差额部分认购后者定向增发股份。

--香港个股：山水水泥对前执董张才奎及张斌兴讼，因涉嫌连串非法行为