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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 13:37 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多204.1亿元三期债，期限三、七和10年

路透上海12月4日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(9日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过204.1亿元人民币，期限包括三年、七年和10年。

上述三期债中，三年品种为该行今年第18期债 的第六次增发，七年为第12期债 的第12次增发，10年为今年第五期债 的第11次增发，票面利率相应为3.59%和4.18%和3.97%。

具体发行条款如下：

2015第18期、第12期和第五期增发债

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招标规模上限 3年：74.1亿元；7年：60亿元；10年：70亿元

期限/计息方式 3/7/10年固息

招标时间 12月9日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月11日

起息日 3年：7月17日；7年：5月4日；10年：2月27日

发行期 12月10日-12月11日

上市日 12月15日

基本承销额 无

承揽费 3年：0.05%；7年：0.15%；10年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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