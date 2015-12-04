中国新债：农发行下周三将增发至多204.1亿元三期债，期限三、七和10年

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海12月4日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(9日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过204.1亿元人民币，期限包括三年、七年和10年。
上述三期债中，三年品种为该行今年第18期债 的第六次增发，七年为第12期债 的第12次增发，10年为今年第五期债 的第11次增发，票面利率相应为3.59%和4.18%和3.97%。
具体发行条款如下：
2015第18期、第12期和第五期增发债
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招标规模上限 3年：74.1亿元；7年：60亿元；10年：70亿元
期限/计息方式 3/7/10年固息
招标时间 12月9日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月11日
起息日 3年：7月17日；7年：5月4日；10年：2月27日
发行期 12月10日-12月11日
上市日 12月15日
基本承销额 无
承揽费 3年：0.05%；7年：0.15%；10年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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