日本股市：日经指数收挫2.2%，创逾两个月来最大单日跌幅

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京12月4日 - 日本股市周五收低，此前欧洲央行的政策行动力度令预期其将采取更大规模举措的市场人士大失所望，在美元兑日圆下跌后引发大盘下跌。
日经指数 收挫2.2%报19,504.48点，触及近三周来最低水准，而且创9月29日以来最大单日跌幅。该指数为七周来首次周线下跌，本周累计下挫1.9%。
东证股证指数 收低1.8%，报1,574.02点，所有33类分项指数均收低。本周该指数共计跌1.3%。
JPX日经400指数 跌1.9%，报14,160.85点。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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