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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 14:26 BJT

日本股市：日经指数收挫2.2%，创逾两个月来最大单日跌幅

路透东京12月4日 - 日本股市周五收低，此前欧洲央行的政策行动力度令预期其将采取更大规模举措的市场人士大失所望，在美元兑日圆下跌后引发大盘下跌。

日经指数 收挫2.2%报19,504.48点，触及近三周来最低水准，而且创9月29日以来最大单日跌幅。该指数为七周来首次周线下跌，本周累计下挫1.9%。

东证股证指数 收低1.8%，报1,574.02点，所有33类分项指数均收低。本周该指数共计跌1.3%。

JPX日经400指数 跌1.9%，报14,160.85点。(完)

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