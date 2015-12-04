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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 14:47 BJT

韩国个股：监管机构调查三星物产合并案是否涉嫌非法交易--官员

路透首尔12月4日 - 韩国金融监管机构的两名官员周五称，监管机构正在调查三星集团关联公司三星物产 和第一毛织今年稍早的合并是否存在任何交易违规行为。

两名官员均不愿就调查细节置评，也未透露是否发现有关非法活动的线索。一位官员称，这类调查通常需要几个月的时间。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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