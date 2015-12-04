《汇市简讯》欧洲盘初：ECB措施令人失望，亚洲股市下挫

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 欧元兑美元跌0.15%，澳元/美元下滑0.35%，英镑/美元下挫0.19%，美元/印度卢比涨0.29%
* 日股日经指数收低2.18%，沪综指下挫1.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.79%，美国公债收益率报2.2888%，美国原油期货涨0.37%
* 美国11月非农就业报告料强劲，巩固12月加息前景
* 中国央行称，加入SDR篮子有助人民币价值发现，在风险可控下推进资本项目可兑换
(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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