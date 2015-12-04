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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 14:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：ECB措施令人失望，亚洲股市下挫

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* 欧元兑美元跌0.15%，澳元/美元下滑0.35%，英镑/美元下挫0.19%，美元/印度卢比涨0.29%

* 日股日经指数收低2.18%，沪综指下挫1.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.79%，美国公债收益率报2.2888%，美国原油期货涨0.37%

* 美国11月非农就业报告料强劲，巩固12月加息前景

* 中国央行称，加入SDR篮子有助人民币价值发现，在风险可控下推进资本项目可兑换

(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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