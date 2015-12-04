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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 15:09 BJT

全球金市：金价持于2010年低位上方，等待美国非农就业数据公布

投资者仍持观望态度，市场目前聚焦今日晚间将公布的美国就业报告，以评估美国经济的力道，以及会对美联储货币政策有什么影响。

“如果美国就业数据强劲，将会使金价重回守势，”汇丰控股在报告中称。

因担心美国即将升息，金价周四跌至近六年低点1,045.85美元。

美联储预计会在12月15-16日会议上升息。投资者为此调整仓位，撤离黄金基金。全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓降至2008年9月以来最低。

“如果美元短线继续走疲，将支持贵金属价格。金价支撑位目前在1,040美元区间中段，短线阻力位在1,060区间的高段。”MKS Group的交易员James Gardiner说。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1061.6 -0.57 -0.05

现货银 14.101 0.021 0.15

现货铂金 844.2 1.21 0.14

现货钯金 537.25 2.28 0.43

COMEX期金 1061.1 -0.1 -0.01

COMEX期银 14.07 -0.007 -0.05

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/白云; 审校 张涛)

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