全球金市：金价持于2010年低位上方，等待美国非农就业数据公布

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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投资者仍持观望态度，市场目前聚焦今日晚间将公布的美国就业报告，以评估美国经济的力道，以及会对美联储货币政策有什么影响。
“如果美国就业数据强劲，将会使金价重回守势，”汇丰控股在报告中称。
因担心美国即将升息，金价周四跌至近六年低点1,045.85美元。
美联储预计会在12月15-16日会议上升息。投资者为此调整仓位，撤离黄金基金。全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓降至2008年9月以来最低。
“如果美元短线继续走疲，将支持贵金属价格。金价支撑位目前在1,040美元区间中段，短线阻力位在1,060区间的高段。”MKS Group的交易员James Gardiner说。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1061.6 -0.57 -0.05
现货银 14.101 0.021 0.15
现货铂金 844.2 1.21 0.14
现货钯金 537.25 2.28 0.43
COMEX期金 1061.1 -0.1 -0.01
COMEX期银 14.07 -0.007 -0.05
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/白云; 审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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