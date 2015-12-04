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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 15:27 BJT

更新版 1-新兴汇市：印度卢比触及逾两年低点，迫使央行入市干预

“除非印度央行大幅干预，否则印度卢比仍将维持承压状态，”HDFC Bank驻孟买外汇交易主管Ashtosh Raina称。

一些交易商估计，在美联储12月15日政策会议之前，印度卢比兑美元将可能跌至67.50左右。

印度卢比兑美元上个月累计下跌2.1%，为8月以来最大月线跌幅，进入12月以来累跌0.3%。

周五跌势主要受到当地股市回落拖累。而股市走软要归咎于欧洲央行刺激措施力度不及市场预期。0716 GMT，印度股市NSE指数 跌0.83%。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 张涛/白云)

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