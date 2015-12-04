国际油市：美国原油因美元挫跌而上涨，布兰特原油在OPEC会议前走势震荡

不过外界广泛预计OPEC将在周五的会议上维持产出上限在3,000万桶/日不变。

“谁都不敢肯定，但我认为海湾国家不太可能有什么减产的举动，而不减产的话前景就不会有什么太大的变化，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。

分析师表示，印尼时隔七年重新加入OPEC，伊朗计划在西方制裁解除后提高产出，都将对市场前景形成较大的影响。

澳洲国民银行的Vyanne Lai说：“OPEC为了应对印尼加入而宣布将日产出限额增加100万桶，是有一定的可能性的。”

“OPEC会议后，油价可能有一些条件发射式的反应，”Lai说，并称一些较大的产油国或不得不减产以为伊朗的产出增加腾出空间。

消息人士周四对路透表示，OPEC周五的会议上可能决定延续当前的生产政策，沙特已经告诉其他成员国，不打算提出限制产量的建议。

需求方面，明年中国有望将战略原油购买规模扩大一倍。 (完)

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