国际油市：美国原油因美元挫跌而上涨，布兰特原油在OPEC会议前走势震荡

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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不过外界广泛预计OPEC将在周五的会议上维持产出上限在3,000万桶/日不变。
“谁都不敢肯定，但我认为海湾国家不太可能有什么减产的举动，而不减产的话前景就不会有什么太大的变化，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。
分析师表示，印尼时隔七年重新加入OPEC，伊朗计划在西方制裁解除后提高产出，都将对市场前景形成较大的影响。
澳洲国民银行的Vyanne Lai说：“OPEC为了应对印尼加入而宣布将日产出限额增加100万桶，是有一定的可能性的。”
“OPEC会议后，油价可能有一些条件发射式的反应，”Lai说，并称一些较大的产油国或不得不减产以为伊朗的产出增加腾出空间。
消息人士周四对路透表示，OPEC周五的会议上可能决定延续当前的生产政策，沙特已经告诉其他成员国，不打算提出限制产量的建议。
需求方面，明年中国有望将战略原油购买规模扩大一倍。 (完)
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(编译 汪红英/王洋; 审校 白云/张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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