《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月30日-12月4日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周下跌0.13%，为连续第五周下跌，但跌幅持续收窄。本周五之前人民币即期走势基本持稳，波幅亦明显小于之前几周，市场谨慎情绪持续升温；因汇价持僵，不少机构借机倒量寻求年度成交排名导致本周成交量明显放大；周四晚间欧央行宣布继续宽松但欧元快速反弹，国际美元现断崖式下跌，只是此消息对在岸人民币影响短暂，周五尾市疑似央行干预突然撤离，购汇需求将汇价推低至逾三个月新低，也是三个月来首次收盘跌破6.40关口，但交易员认为这种状况并不可持续，短期人民币料仍整体持稳。 公开市场操作: --在中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰本周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。

他们并称，从近期数据来看，中国经济下行风险仍大，货币环境还将需维持宽松，年末央行亦将滚动逆回购操作以避免资金价格波动；在美联储议息决议公布、年末中央经济工作会议之前，央行料维持平稳操作，短期内降准、降息概率不大。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率大幅下行，且在打新资金解冻后回流债市，助燃市场做多热情，推动短端跌幅尤其明显；利率互换（IRS）亦受资金宽裕的影响，本周出现明显下行。业内人士认为，流动性充足，致使年底市场交投相对活跃，在基本面疲弱的情况下，政策宽松格局将得以维持，现券向暖趋势不变。

票据: --中国票据市场本周转贴利率走平，国有银行及股份制银行承兑的一年期电票成交于2.91%左右。交易员表示，上周大跌之后，本周转贴利率以盘整为主，年末临近机构心态趋于谨慎，对后市未形成一致预期 。

股市: --中国股市沪综指当周整体以反弹回升修复上周大跌走势为主。全周各板块出现普涨，且跷跷板效应明显，蓝筹权重股领涨市场。受到申购新股的影响，周内两市日成交金额持续维持在较低水平，在没有基本面重大消息刺激下，预计指数上下均难形成明确的趋势性走势，短线料进行区间内震荡。

期市：

--上海期交所沪金本周震荡小幅下跌，为连续第三周下跌，因担心美国即将升息，本周四一度触及今年7月24日以来的逾四个月低点。投资者纷纷调整仓位，撤离黄金基金，全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓降至2008年9月以来最低。虽然欧洲央行的货币宽松措施不及市场预期，导致美元下跌，部分拉动金价，但美元加息预期仍持续施压金价。沪金主力合约 周五收报221.95元。