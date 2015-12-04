法国经济：央行下调经济增长和通胀预估

路透巴黎12月4日 - 法国央行周五预计，该国未来几年的经济增速尽管不及之前的预估，但将较今年的1.2%逐步加快。

该行预计，法国2016年经济增幅将为1.4%，2017年增幅将为1.6%，该行在六个月前预计，2016年增幅为1.8%，2017年增幅为1.9%。

法国央行说，欧元走软对经济带来的好处，以及能源价格下跌对家庭购买力带来的提振，未来几年应该会有所消退。

该行还说，鉴于这一背景，目前预计通胀率将低于之前的预估，该行预计今年的通胀率仅为0.1%，2016和2017年的通胀率将分别为1.0%和1.5%。