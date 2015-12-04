法国经济：央行下调经济增长和通胀预估

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透巴黎12月4日 - 法国央行周五预计，该国未来几年的经济增速尽管不及之前的预估，但将较今年的1.2%逐步加快。
该行预计，法国2016年经济增幅将为1.4%，2017年增幅将为1.6%，该行在六个月前预计，2016年增幅为1.8%，2017年增幅为1.9%。
法国央行说，欧元走软对经济带来的好处，以及能源价格下跌对家庭购买力带来的提振，未来几年应该会有所消退。
该行还说，鉴于这一背景，目前预计通胀率将低于之前的预估，该行预计今年的通胀率仅为0.1%，2016和2017年的通胀率将分别为1.0%和1.5%。
尽管增长前景恶化，但法国央行预计，只要政府继续努力控制支出，到2017年或许能达到欧盟的预算赤字目标，即预算赤字不能超过经济产出的3.0%。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。