更新版 1-中国汇市：人民币收创逾三个月新低，尾市剧烈波动难撼整体持稳走势

* 人民币跌破6.40至逾三个月新低，中间价创两周新高 * 中国央行疑似尾市撤出干预，购汇需求推低汇价 * 欧洲央行宽松低于预期，继续关注晚间美非农数据 * 央行料将持续维稳，日内波动难改整体持稳走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月4日 - 人民币兑美元即期 周五收盘创逾三个月新低，无视达到 两周新高的中间价。交易员称，美指走低拉升中间价但即期汇价很快回调，尾市汇价更是快 速下行，并跌破6.40元整数关口，离岸亦快速下跌，并尽数回吐昨日涨幅。 交易员表示，疑似央行突然撤离市场，购汇需求将汇价打压至6.4142的逾三个月新低， 但估计这种状况缺乏持续性，短期汇价料仍整体持稳；离岸CNH 亦一度快速下跌逾2 50个点子。两地价差扩大至450点子左右；关注晚间美国将公布的非农数据。 “原因嘛，暂时没看到，很像是央妈突然不来了，购汇很快就把汇价打压下去了，”一 中资行交易员称，可以看到市场的购汇情绪仍较高。 另有交易员指出，未来人民币走势还取决于美联储加息幅度，若加息力度低于市场预期 ，或将导致人民币小幅升值。“年底人民币贬值空间不大，美联储加息给市场的预期已经很 大了，如果加息力度小人民币可能还有点升值空间。”他称。 欧洲央行最新刺激措施不够给力，令金融市场周四担心，即便是“超级马里奥”--德拉 吉可能也没有能力让欧元区通胀率回归到目标水平。欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利 率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。受此影响，欧洲股市创下三个 月最大跌幅，而欧元则创下3月份以来最大涨幅。 有交易员称：“欧元经常干这事，真心不理解，和大家的预期都不一致。” 在中国金融期货交易研究首席经济学家赵庆明看来，欧洲央行降息幅度低于预期最主要 原因可能是欧元区经济复苏势头不错，欧元区经济增长要好于预期，失业率也已经转入下降 通道。若实行太猛的货币政策，ECB也担心适得其反。“我比较不理解市场为何有那么悲观 的预期。”他称。 亦有交易员指出，降息是欧洲央行传递给市场的信息。“欧洲央行一直说要再刺激，一 直表明想降息，让市场以为会有多大动静。” 欧洲央行行长德拉吉则表示，市场需要时间来理解并接受欧洲央行的决策。“我相信这 些举措被市场完全理解需要一些时间，不过我们也会观察，我们的资产购买计划是灵活的， 并且总是可以调整的。” 全球汇市方面，欧元周五下跌。欧洲央行宣布的最新一轮宽松举措远没达到市场预期， 此前激励欧元录得近七年最大单日涨幅。市场焦点目前重新回到美国就业数据上面。[FRX/C N] 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3981。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.402 6.3972 -0.07% 中间价 6.3851 6.3982 0.21% 成交额 187.32亿美元 246亿美元 日内波动幅度(pips) 274 日高6.385 日低6.4124 今年以来升贬幅度 -3.09% 2005年汇改以来升贬幅度 29.28% 1年期美元/人民币掉期 +1,085 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4464 6.42 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.64 6.645 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯/黄凯)