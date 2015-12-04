德国经济：央行维持今明两年经济增长预估不变，受益于内需强劲

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透柏林12月4日 - 德国央行周五维持今明两年的经济成长预估不变，因强劲内需令德国这一欧洲最大经济体收益。
德国央行在半年一度的预估中说，预计2015年经济将增长1.7%，2016年将增长1.8%。该行还将2017年经济增幅预估从之前的1.5%上修至1.7%。
“推动经济增长的因素是，有利的就业市场形势以及家庭实际可支配收入强劲增长，”德国央行总裁魏德曼在一则声明中说。
他还说，欧元区之外关键市场经济料将复苏，以及欧元区经济增长加快，应在未来几为德国经济创造良好的条件。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。