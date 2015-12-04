版本:
中国
债券 | 2015年 12月 4日 星期五 16:15 BJT

德国经济：央行维持今明两年经济增长预估不变，受益于内需强劲

路透柏林12月4日 - 德国央行周五维持今明两年的经济成长预估不变，因强劲内需令德国这一欧洲最大经济体收益。

德国央行在半年一度的预估中说，预计2015年经济将增长1.7%，2016年将增长1.8%。该行还将2017年经济增幅预估从之前的1.5%上修至1.7%。

“推动经济增长的因素是，有利的就业市场形势以及家庭实际可支配收入强劲增长，”德国央行总裁魏德曼在一则声明中说。

他还说，欧元区之外关键市场经济料将复苏，以及欧元区经济增长加快，应在未来几为德国经济创造良好的条件。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐