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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 16:22 BJT

标题新闻：印度11月从伊朗进口石油连续第四个月减少，触及八个月低点--贸易数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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