金属期市：伦敦期铜恐将连续第八周录得跌幅，因需求不振

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.2%至每吨4,560美元。铜价目前在11月23日触及的2009年以来最低点约4,443.50美元附近徘徊。

上海期铜 下跌0.6%至每吨34,610元人民币(5,393美元)。

中国未来几周将公布的一系列数据料将显示，这一全球第二大经济体的经济表现依然低迷，从而强化有关中国政府将在未来几个月推出更多刺激措施的预期。

市场普遍预计美国将在12月升息，除非周五的美国非农就业报告出人意料。

欧洲央行周四决定进一步放宽政策，以对抗持续偏低的通胀率，但其政策工具大多都没有使用，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周四表示，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了决策者希望看到的最低就业增长幅度。

全球最大矿企必和必拓 执行长周四表示，该公司长期内看空大宗商品价格前景，但基于亚洲经济体的崛起，仍看好商品需求增长。

其他金属方面，上海期镍 下跌1.5%。由于库存巨大，且不锈钢需求持续低迷，投资者再度抛售镍。(完)

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