金属期市：伦敦期铜恐将连续第八周录得跌幅，因需求不振

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.2%至每吨4,560美元。铜价目前在11月23日触及的2009年以来最低点约4,443.50美元附近徘徊。
上海期铜 下跌0.6%至每吨34,610元人民币(5,393美元)。
中国未来几周将公布的一系列数据料将显示，这一全球第二大经济体的经济表现依然低迷，从而强化有关中国政府将在未来几个月推出更多刺激措施的预期。
市场普遍预计美国将在12月升息，除非周五的美国非农就业报告出人意料。
欧洲央行周四决定进一步放宽政策，以对抗持续偏低的通胀率，但其政策工具大多都没有使用，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。
美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周四表示，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了决策者希望看到的最低就业增长幅度。
全球最大矿企必和必拓 执行长周四表示，该公司长期内看空大宗商品价格前景，但基于亚洲经济体的崛起，仍看好商品需求增长。
其他金属方面，上海期镍 下跌1.5%。由于库存巨大，且不锈钢需求持续低迷，投资者再度抛售镍。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 蔡美珍/张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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