中国央行：将出台若干区域金融改革试点方案，涉及科技金融等--官员

路透北京12月4日 - 中国央行研究局局长陆磊周五表示，央行正牵头研究若干区域金融改革试点方案，涉及科技金融、绿色金融、普惠金融等领域，今后将逐次推出。

陆磊在国务院政策例行吹风会上称，人民银行将会同有关部门和相关地方政府积极研究制定实施细则，稳妥有序推进各项改革，为全国深化金融改革和扩大金融开放积累可复制、可推广经验。央行将选择条件成熟的地区推进改革。

“吉林省的农村金融改革和创新已进入相对成熟的阶段，而浙江台州市在发展小微企业过程中也积累了相应的金融服务的平台性、产品性和体制机制性的很好经验。”陆磊称。

对于三个自贸区的金融支持方案，陆磊表示，在上海已经推出了金融支持方案，另外三个自贸区考虑到共性和个性，也应尽早推出相关部门共同协调的金融改革和创新方案。