更正-《全球汇市》欧元创出七年最大涨幅后稍事喘息，等待美国就业报告

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0887 1.0938 -0.47 -10.00 1.2097
美元/日圆 122.72 122.59 +0.11 +2.54 119.68
欧元/日圆 133.62 134.07 -0.34 -7.70 144.77
美元/瑞郎 0.9974 0.9929 +0.45 +0.33 0.9941
英镑/美元 1.5114 1.5143 -0.19 -2.95 1.5573
美元/加元 1.3348 1.3355 -0.05 +14.89 1.1618
澳元/美元 0.7322 0.7337 -0.20 -10.36 0.8168
新西兰元/美元 0.6688 0.6682 +0.09 -14.22 0.7797
欧元/瑞郎 1.0859 1.0863 -0.04 -9.70 1.2026
欧元/英镑 0.7201 0.7220 -0.26 -7.14 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2641 9.2797 -0.17 -2.16 9.4688
美元/挪威克朗 8.5040 8.4812 +0.27 +13.81 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红/于春红; 审校 张涛/蔡美珍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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