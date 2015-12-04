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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 16:54 BJT

更正-《全球汇市》欧元创出七年最大涨幅后稍事喘息，等待美国就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0887 1.0938 -0.47 -10.00 1.2097

美元/日圆 122.72 122.59 +0.11 +2.54 119.68

欧元/日圆 133.62 134.07 -0.34 -7.70 144.77

美元/瑞郎 0.9974 0.9929 +0.45 +0.33 0.9941

英镑/美元 1.5114 1.5143 -0.19 -2.95 1.5573

美元/加元 1.3348 1.3355 -0.05 +14.89 1.1618

澳元/美元 0.7322 0.7337 -0.20 -10.36 0.8168

新西兰元/美元 0.6688 0.6682 +0.09 -14.22 0.7797

欧元/瑞郎 1.0859 1.0863 -0.04 -9.70 1.2026

欧元/英镑 0.7201 0.7220 -0.26 -7.14 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2641 9.2797 -0.17 -2.16 9.4688

美元/挪威克朗 8.5040 8.4812 +0.27 +13.81 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红/于春红; 审校 张涛/蔡美珍)

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