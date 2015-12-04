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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 17:38 BJT

台湾汇市：台币收升逾1角中止连六日贬势，量缩观望美国非农就业报告

* 台币收升逾1角中止连六日贬势
    * 量缩观望美国非农就业报告出炉
    * 下周台币主交易区间料在32.600-32.900

    路透台北12月4日 - 台币兑美元 周五收升逾1角，中止连六日贬势；交易员称
，欧洲央行扩大宽松的力道不如预期，一度引领台币随非美货币走升靠向32.63，但因台股
疲弱及外资偏向汇出，转趋在32.70附近整理，尾盘央行再度出手收敛升幅，而交投转淡观
望美国非农就业报告。
    
    他们指出，由于美国即将升息的议题持续发酵，部分交投趁着美元走软赶紧回补美元部
位，带动美元买盘增温，致台币实质汇价趋升态势较难维持，暂持在32.700关口震荡盘整。
    
    〞大家都在等非农，心里七上八下的。〞一位大型官股商银交易员说。
    
    他们认为，从叶伦近期言论看来，美国12月升息似乎已毋庸置疑，若非农就业数据表现
优于预期，会更加确定月中升息的论调从而进一步推升美元；若非农就业报告不如预期，虽
不致影响月中升息决议，但会影响市场对下次升息时点的预期，恐拖累美元拉回整理。
    
    目前分析师预计，美国11月非农就业岗位增加20万个。

    美联储主席叶伦周四在国会联合经济委员会发表讲话，称美国可能“已接近应当升息的
时点”。同时她还说，美国经济每月需新增略低于10万个就业岗位，以满足刚刚加入就业大
军的新劳动人口需求。这也许就是决策者对就业增长设定的明确下限。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点已转至价
平左右。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.750/32.770，上日收在32.650
。 
    
    受欧洲央行宽松力道不如预期冲击，台湾股市周五随亚股收跌0.68%。 
证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超97.08亿台币，连两个交易日卖超共计98.94亿
台币。 
    
    今日台币主要交易区间在32.630-32.727，上日在32.742-32.775；交易员预估，下周台
币主要交易区间料在32.600-32.800间。
    
    本周台币收贬0.02%；至于韩元 今收高0.7%至1,156.7，上日收在1,164.6，
本周周线跌0.3%，结束之前两周连涨行情 
。
    
    多数新兴亚币周五上涨，本周料录得周线涨幅。因欧洲央行推出的货币刺激计划力度逊
于预期，美元下跌。 
    
    欧洲央行(ECB)一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购
买计划延长六个月。最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者
认为这是最低限度的举措。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.822     32.935   32.630-32.822  32.650    5.98   9.63
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.820     32.933   32.670-32.820  32.680    3.05   4.10
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.000/0.010          0.040/0.050
 美元/台币六个月期            -0.050/-0.030         0.000/0.020
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校  黄凯)

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