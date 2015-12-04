路透伦敦12月4日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：继昨日触及1.0514美元的低点后，欧元大幅反弹完成关键日内反转，这表明该货币对很有可能重新升向1.0980，之后为1.1120。若跌破1.0720区域，则很可能会破坏这一假设情景。

美元/日圆：目前在122.20日圆区域上方找到支撑，并在124.00区域遭遇阻力。若突破124.00区域，则表明该货币对可能会升向8月高点125.30。只有跌破121.80区域才会推迟这种假设情况的发生。

英镑/美元：继昨日在1.4900美元找到支撑后，英镑已反弹，但必须回升至1.5130一线上方，才有可能向1.5300回升。若跌破1.4880，则表明该货币对将重新试探1.4565低位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0880 1.0938 -0.53 -10.06 1.2097

美元/日圆 122.80 122.59 0.17 2.80 119.68

欧元/日圆 133.60 134.07 -0.35 -8.00 144.77

美元/瑞郎 0.9988 0.9929 0.59 0.47 0.9941

英镑/美元 1.5118 1.5143 -0.17 -2.92 1.5573

美元/加元 1.3349 1.3355 -0.04 14.90 1.1618

澳元/美元 0.7314 0.7337 -0.31 -10.44 0.8168

新西兰元/美元 0.6675 0.6682 -0.10 -14.39 0.7797

欧元/瑞郎 1.0869 1.0863 0.06 -9.62 1.2026

欧元/英镑 0.7197 0.7220 -0.32 -7.20 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2644 9.2797 -0.16 -1.52 9.4688

美元/挪威克朗 8.5237 8.4812 0.50 14.08 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价