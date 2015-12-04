修正 - 欧元债市：美/德公债收益率利差缩窄，投资人思索欧美政策分化趋势

(更正：因译文有误，内文最后一段德债收益率改为“负0.30%”，删除多余负号)

路透伦敦12月4日 - 10年期美国公债与德国公债的收益率利差周五缩窄至约一个月来最低，投资人预期欧洲与美国央行货币政策走向背离的现象不太可能持久。

欧元区公债收益率(殖利率)最近几周大跌，因盛传欧洲央行将扩大宽松刺激，而美国公债收益率则在美联储本月料将升息之前走升。

欧洲央行周四延长资产购买计划六个月，并调降存款利率10个基点，降至负0.30%。但这些措施力道远不及许多投资人的期望。

因此，欧元区货币市场走势显示，市场预期在不远的将来，欧元区存款利率不会进一步下调。

“昨日的降息幅度令人失望，但有关美联储和欧洲央行政策走向将持续背离的预期已被打消，我说的持续背离是指欧洲央行明年再度降息，而美联储明年升息，”荷兰国际集团(ING)的资深利率策略师Martin Van Vliet说。

美国和德国10年期公债收益率之差约为164个基点，创11月初以来最窄。

欧元区10年期公债收益率为持平至上涨1个基点，德国10年期公债收益率 持稳于0.65%，先前一度触及三周高点0.715%。

意大利10年期公债收益率 也一度升至三周高点1.68%。

欧元区短期公债收益率为持平至小幅下跌，反映出在周五稍晚备受关注的美国非农就业数据，以及石油输出国组织(OPEC)会议结果公布前，市场情绪较为谨慎。

两年期德国公债收益率下跌1个基点至负0.30%，周四曾创下近五年来最大单日涨幅。(完)

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