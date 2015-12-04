《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增3.8亿台币，连续两周净增

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北12月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增3.8亿台币，连续两周净增，央行存单未到期余 额为7兆(万亿)3,757.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增53.95亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 11/30 2,707.00 2,703.00 -4.00 12/01 5,742.20 5,743.50 +1.30 12/02 2,351.50 2,351.50 0.00 12/03 2,476.50 2,479.00 +2.50 12/04 258.00 262.00 +4.00 总计 13,535.20 13,539.00 +3.80 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 日期 11/30 18.00 3.00 12/01 43.00 5.00 12/02 39.00 7.00 12/03 26.00 6.00 12/04 26.00 9.00 152.00 30.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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