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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 17:34 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增3.8亿台币，连续两周净增

路透台北12月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增3.8亿台币，连续两周净增，央行存单未到期余
额为7兆(万亿)3,757.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增53.95亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
    
 日期    到期量(亿)      发行量(亿)          增加/减少(
                                             亿)
  11/30        2,707.00            2,703.00        -4.00
  12/01        5,742.20            5,743.50        +1.30
  12/02        2,351.50            2,351.50         0.00
  12/03        2,476.50            2,479.00        +2.50
  12/04          258.00              262.00        +4.00
 总计         13,535.20           13,539.00        +3.80
 
         91天期发行量(亿)    182天期发行量(亿)
 日期                                          
  11/30               18.00                3.00
  12/01               43.00                5.00
  12/02               39.00                7.00
  12/03               26.00                6.00
  12/04               26.00                9.00
                     152.00               30.00
 (完)

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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