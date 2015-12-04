香港个股：马化腾本周多次减持腾讯股份，套现逾38亿港元--联交所资料

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港12月4日 - 据联交所周五的权益披露资料显示，中国互联网巨头--腾讯控股 主席马化腾本周一至四接减续持逾2,500万股腾讯控股股份，套现约38.68亿港元。
联交所的资料显示，马化腾通过其担任董事的Advance Data Services Ltd于本周一至四，分别在场内减持500万、699.2万、606.46万及700万股腾讯控股股份，平均价分别为154.279港元、154.957港元、153.821港元及154.363港元。
减持后，Advance Data Services Ltd在腾讯的持股量由9.36%降至9.1%。
马化腾对上一次在今年9月减持腾讯股份，共套现逾32亿港元。
腾讯今天收低2.2%，报151港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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