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市场报道 | 2015年 12月 4日 星期五 17:58 BJT

全球贵金属：12月3日SPDR黄金持仓减0.04%，iShares白银持仓持平

路透12月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少0.04%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,537,959.9 12月3日 20,545,223.3 12月2日 -7,263.4 -0.04%

iShares 319,220,388.4 12月3日 319,220,388.4 12月2日 0.0 0.00%

(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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