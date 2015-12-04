版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 18:23 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，但录得三个月最大周线涨幅

“但由于期胶价格本周涨得太快，本轮买兴看来已失去动力，”东京一位不愿透露姓名的交易商说。

“12月是橡胶市场的传统旺季，但今年或许不会出现这种情况，”他说。

TOCOM-5月期胶 <0#2JRU:>收跌0.6日圆，报每公斤170.1日圆。

该合约本周累计上涨4.5%，创9月初以来的最大单周涨幅。周四触及10月19日以来最高水平171.7日圆。

日股日经指数 收挫2.2%，追随全球股市跌势，因欧洲央行的刺激措施力度远远不及预期。

上海期交所主力5月期胶 下跌10元人民币，收报每吨10,190元人民币(1,591.99美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 最新跌1.2美分，报每公斤116美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐