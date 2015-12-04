亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，但录得三个月最大周线涨幅

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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“但由于期胶价格本周涨得太快，本轮买兴看来已失去动力，”东京一位不愿透露姓名的交易商说。
“12月是橡胶市场的传统旺季，但今年或许不会出现这种情况，”他说。
TOCOM-5月期胶 <0#2JRU:>收跌0.6日圆，报每公斤170.1日圆。
该合约本周累计上涨4.5%，创9月初以来的最大单周涨幅。周四触及10月19日以来最高水平171.7日圆。
日股日经指数 收挫2.2%，追随全球股市跌势，因欧洲央行的刺激措施力度远远不及预期。
上海期交所主力5月期胶 下跌10元人民币，收报每吨10,190元人民币(1,591.99美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 最新跌1.2美分，报每公斤116美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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