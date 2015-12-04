中港证券：汇丰控股获内地投资者捧场，连续4日居港股通交易榜首

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港12月4日 - 据香港联交所周五的资料显示，欧洲最大银行汇丰控股 获内地投资者捧场，连续第四日成为港股通交易榜首。
沪港通开通超过一年，内地投资者南下入市偏好于较A股有折让的H股、红筹股以及一些国内知名企业，例如中信银行 、中海油 、港交所 、腾讯 等等，罕有投资于外资企业。
不过踏入12月以来，汇丰控股已经连续四日居港股通成交金额榜首，每日成交金额2.4亿港元，4日净流入资金共计9.7亿港元。
市场人士指出，投资者预期美国即将加息，利率市场未来走向不明朗，投资者对投资银行股显得审慎，相反中国内地投资者较积极地买入汇控，可能与本身投资策略有关。
一名中资券商的基金经理称，不排除有国内新成立追踪境外指数基金需要建仓，因而大手买入汇控的股份。
11月港股通录得净流入70亿港元，是自6月以来净流入最多；当月总成交金额按月升37%至377.42亿港元，为8月以来最多。十大活跃股份中，前三位依次为中信银行、海通证券 及港交所。
至于沪股通11月总成交金额按月上升42%，至1,010亿元人民币，惟净流出增至165亿元，较前月多出超过两倍。十大活跃股份中，前三位分别是平安保险 、贵州茅台 及长江电力 。
沪股通 港股通
总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化
（亿元人民币） （%） （亿港元） （%） 11月 1,009.70 +42 377.42 +37 10月 709.08 -13 276.26 +9
9月 818.77 -32 252.92 -50
8月 1,207.11 -39 509.73 -45
7月 1,962.84 -14 929.97 +12
6月 2,272.14 +51 827.87 -20
5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56
4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560
3月 1,375.30 +104 356.33 +249
2月 674.93 -32 102.18 -67
1月 998.87 -17 307.20 +67（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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