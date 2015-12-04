中国证券：中金所调整股指期货开收市时间，与现货市场保持同步

路透上海12月4日 - 中国金融期货交易所周五晚间公告，调整股指期货开收市时间，与现货市场保持同步，即股指期货的集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30，连续竞价交易时间为每交易日9:30-11:30和13:00-15:00。此交易规则及其实施细则，2016年1月1日起实施。

新闻稿称，中金所修订的《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则已获中国证监会审议批准，包括修订沪深300股指期货合约、上证50股指期货合约和中证500指期货合约交易细则。