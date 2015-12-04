中国证券：中金所调整股指期货开收市时间，与现货市场保持同步

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海12月4日 - 中国金融期货交易所周五晚间公告，调整股指期货开收市时间，与现货市场保持同步，即股指期货的集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30，连续竞价交易时间为每交易日9:30-11:30和13:00-15:00。此交易规则及其实施细则，2016年1月1日起实施。
新闻稿称，中金所修订的《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则已获中国证监会审议批准，包括修订沪深300股指期货合约、上证50股指期货合约和中证500指期货合约交易细则。
中金所此前宣布，上调股指期货各合约非套保持仓交易保证金，进一步抑制股指期货市场过度投机。中金所同时调整股指期货日内开仓限制标准：自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。此前最新规定为100手。 (完) (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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