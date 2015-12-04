欧洲汇市：英镑兑欧元自五周低位反弹，但料录得七个月最大单周跌幅

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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“人们现在只是重新思考欧洲央行昨日决定的信息内容，而欧元只是脱离高点而已，”RBC Capital Markets的外汇策略师Adam Cole表示，他目前预期欧元再度走低。
“总体情势来看，并没有发生太大改变。看一下目前的情况，就会发现欧洲央行确实在几个方面宽松了货币政策，我们陷入了长期宽松和负利率阶段。”
英镑兑美元 在亚洲盘初触及10日高点1.5160，后来回落至1.5131，日内下跌0.1%。
下一个重要关注焦点是美国的非农就业报告，定于1330GMT公布。该数据料将支持美联储本月升息。
市场预期英国央行是金融危机以来第二个升息的主要央行，但现在市场认为不会在2016年年尾之前升息。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张涛；审校 蔡美珍/张明钧)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。