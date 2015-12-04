马来西亚期市：棕榈油期货触及四周高点，受产量下降担忧支撑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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棕榈油成交量为28,657口。
“主要是因为印尼生物柴油规定和厄尔尼诺(圣婴)现象造成的干旱，”一位在新加坡的交易员说，“我们也听说有一些中国买家的需求。”
知名植物油分析师Dorab Mistry表示，全球棕榈油产出明年将增长100万吨，这是其第二次降低产量预估，称这是因为厄尔尼诺现象造成降雨减少。
技术面棕榈油看多。路透大宗商品技术分析师王涛表示，根据波浪形态和费波纳奇回档技术位分析，棕榈油或升至每吨2,387马币。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/王洋; 审校 蔡美珍/于春红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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