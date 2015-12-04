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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 18:57 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及四周高点，受产量下降担忧支撑

棕榈油成交量为28,657口。

“主要是因为印尼生物柴油规定和厄尔尼诺(圣婴)现象造成的干旱，”一位在新加坡的交易员说，“我们也听说有一些中国买家的需求。”

知名植物油分析师Dorab Mistry表示，全球棕榈油产出明年将增长100万吨，这是其第二次降低产量预估，称这是因为厄尔尼诺现象造成降雨减少。

技术面棕榈油看多。路透大宗商品技术分析师王涛表示，根据波浪形态和费波纳奇回档技术位分析，棕榈油或升至每吨2,387马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/王洋; 审校 蔡美珍/于春红)

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