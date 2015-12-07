重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的(11月30日-12月4日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周下跌0.13%，为连续第五周下跌，但跌幅持续收窄。本周五之前人民币即期走势基本持稳，波幅亦明显小于之前几周，市场谨慎情绪持续升温；因汇价持僵，不少机构借机倒量寻求年度成交排名导致本周成交量明显放大；周四晚间欧央行宣布继续宽松但欧元快速反弹，国际美元现断崖式下跌，只是此消息对在岸人民币影响短暂，周五尾市疑似央行干预突然撤离，购汇需求将汇价推低至逾三个月新低，也是三个月来首次收盘跌破6.40关口，但交易员认为这种状况并不可持续，短期人民币料仍整体持稳。 公开市场操作: --在中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰本周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。
他们并称，从近期数据来看，中国经济下行风险仍大，货币环境还将需维持宽松，年末央行亦将滚动逆回购操作以避免资金价格波动；在美联储议息决议公布、年末中央经济工作会议之前，央行料维持平稳操作，短期内降准、降息概率不大。
债市: --中国银行间债市当周现券收益率大幅下行，且在打新资金解冻后回流债市，助燃市场做多热情，推动短端跌幅尤其明显；利率互换（IRS）亦受资金宽裕的影响，本周出现明显下行。业内人士认为，流动性充足，致使年底市场交投相对活跃，在基本面疲弱的情况下，政策宽松格局将得以维持，现券向暖趋势不变。
票据: --中国票据市场本周转贴利率走平，国有银行及股份制银行承兑的一年期电票成交于2.91%左右。交易员表示，上周大跌之后，本周转贴利率以盘整为主，年末临近机构心态趋于谨慎，对后市未形成一致预期 。
股市: --中国股市沪综指当周整体以反弹回升修复上周大跌走势为主。全周各板块出现普涨，且跷跷板效应明显，蓝筹权重股领涨市场。受到申购新股的影响，周内两市日成交金额持续维持在较低水平，在没有基本面重大消息刺激下，预计指数上下均难形成明确的趋势性走势，短线料进行区间内震荡。
期市：
--上海期交所沪金本周震荡小幅下跌，为连续第三周下跌，因担心美国即将升息，本周四一度触及今年7月24日以来的逾四个月低点。投资者纷纷调整仓位，撤离黄金基金，全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓降至2008年9月以来最低。虽然欧洲央行的货币宽松措施不及市场预期，导致美元下跌，部分拉动金价，但美元加息预期仍持续施压金价。沪金主力合约 周五收报221.95元。
--上海期交所沪铜本周震荡下滑，大型矿企削减成本，中国需求仍持续疲弱，再加上美元指数走高，尤其是美国联邦储备理事会(美联储)叶伦发表谈话后，美元攀高，其他基本金属受创，铜价承压。沪铜主力合约 周五收盘34,610元 (完) (整理 吕雯瑾/张金栋/张晓翀/李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。